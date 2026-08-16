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Коммерческая недвижимость в Биржае, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 100 м² в Биржай, Литва
Коммерческое помещение 1 100 м²
Биржай, Литва
Площадь 1 100 м²
Этаж 1
В эксклюзивной части города Биржай, в 200 м от берега озера Ширвана и в 200 м от реки Апоста…
$193,747
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