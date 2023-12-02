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Жильё в Babtai, Литва

1 объект найдено
Дом с центральным отоплением в Babtai, Литва
Дом с центральным отоплением
Babtai, Литва
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
214 KV.M ДОМ С 11.43 РАЗДЕЛ ЦЕНТР ГОРОДА РЕБЕНКА. ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДОМАШНЮ РАСШИРЕНИЕ, …
€100,000
в месяц
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Capital
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