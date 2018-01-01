Недвижимость Safrāns

Новинка в Пурвциемсе!
Новый проект Safrāns строится в ближнем Пурвциемсе, на улице Жагату, 7.
Дополнительная информация
В девятиэтажном здании будет 81 квартира. В продаже - одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры комфорт-класса площадью от 31 до 88 м2 с полной отделкой. В здании будет две лестничные клетки, на подвальном этаже - помещения для хранения вещей.
Параметры объекта
Год сдачи
2022
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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“Тейка” ограничена в перспективах своего развития, потому что плотно застроена и возможности застройки новых квартир значительно ограничены. Строительство Тейки сочетает в себе гармонию жизни в частных и многоквартирных домах с начала 19 века. Это прекрасная возможность стать частью этой уникальной части города.
“Zālīša iela 6”- это новый проект, сочетающий в себе часть исторического здания и новое здание. Историческая часть дома была построена в 1934 году, а в 2016 году капитальный ремонт здания был полностью завершен, в результате чего были созданы 4 гармоничные квартиры разной площади и планировки. Новостройка построена и сдана в 2020 году на 6 квартир. Всего в проекте 10 квартир. У проекта своя, разграниченная прилегающая территория.
“Будь своим хозяином тепла” Каждая квартира имеет свой индивидуальный котел. В новостройке во всех квартирах полы с подогревом. Реализация проекта предназначена для людей, которые будут в нем жить.
Объект состоит из:
№ 1 реконструированный довоенный дом (4 квартиры)
№ 2 Новостройка (6 квартир)
№ 3 Закрытые навесы
Это уникальный проект возрождения исторического центра Риги не только из за масштаба и архитектуры, но и потому, что в центральной части столицы в последнее время не были реализованы такие - соответствующие высочайшим стандартам недвижимости - проекты. Реализуя проект возрождения квартала улицы Базницас, получен в городскую среду эстетически вписывающийся квартал, гармонизирующий с находящейся неподалёку церковью Святой Гертруды, зданиями югендстиля и новой эклектической застройкой.
Строительство второго здания квартала улицы Базницас началось в 2017. Весной 2019 года сдано в эксплуатацию новое здание на углу улиц Лачплеша и Базницас, архитектором и автором интерьера которого является ООО “SZK/Z” и его ведущий архитектор Угис Заберс (Uģis Zābers), который известен и по другим высококачественным и эксклюзивным проектам. Угис Заберс также является архитектором получившего титулы лучшей постройки Латвии эксклюзивного квартала Legend в Юрмале, в Булдури, как и автором других признанных проектов.
Фасад здания выполнен в соответствии как с общей эстетикой улицы Базницас, так и с в рамках проекта уже построенным первым зданием Club Central Residence, используя подходящие архитектурные решения и тональность, стекло и другие качественные и экологичные материалы. Общая площадь нового здания составляет 3.990 m², в нём 7 этажей и один подвальный этаж, на котором расположена автостоянка.
Апартаменты с видом на Старый город и Даугаву
Резиденция Хоффманн на улице Кугю 13 - один из самых значительных домов Риги, спроектированный известным латвийским архитектором-техником Вильгельмом Хофманисом (1869–1945) и построенный в отчетливых формах неоренессанса. Уникальное месторасположение открывает вид на панораму Старого города, что позволит вам почувствовать себя частью сердца Риги, а спокойные воды Даугавы усмирят будоражащие мысли после напряженного дня.
Дополнительная информация
Резиденция Хоффманн воплощает в себе особое, вдохновляющее состояние покоя, обеспечиваемого комфортом и окружающей средой, соответствующей современным стандартам. Это место с уникальным видом, где мысли плывут, как яхта по Даугаве теплым летним днем.
Проект был начат в сентябре 2019 года, а завершение строительства ожидается в 2021 году. Развитие проекта предполагает реконструкцию здания, построенного в стиле эклектики в начале 20 века. Резиденция Хоффманн - это 5-этажное здание с большой территорией отчуждения, которое разделено на 50 уютных апартаментов, 8 лофтов и 7 эксклюзивных апартаментов-пентхаусов. В подвале будет 6 частных гаражей.
Целью данного проекта развития является сохранение исторической ценности здания, одновременно модернизируя его с помощью эффективных инженерных решений. Комфортабельные 1-4 комнатные квартиры с высокими потолками, с видом на Даугаву или во двор, находятся всего в 5 минутах ходьбы от центра города.
Несмотря на небольшую удаленность от Старого города и центра города, район, в котором расположен проект, имеет удобную и развитую инфраструктуру - удобный общественный транспорт, Национальная библиотека Латвии, несколько парков и зеленых зон для прогулок или занятий спортом на открытом воздухе, шоппинг облегчит удобная близость к магазинам и торговым центрам. Для семей с детьми рядом с Резиденцией Хоффманн расположены дошкольные центры, детские сады и школы.