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Кафе и рестораны в Курземе, Латвия

коммерческая недвижимость
5
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Лиепая, Латвия
Ресторан, кафе
Лиепая, Латвия
Площадь 3 540 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,35 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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