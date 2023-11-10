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Земельные участки в Зомбки, Польша

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Зомбки, Польша
Земельные участки 1 комната
Зомбки, Польша
Комнаты 1
Площадь 675 м²
Этаж 1
Участок с домом площадью 110 кв.м. Этот участок (размеры 13 х 52,5 м) является отличной инве…
€162,564
Realting.com
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