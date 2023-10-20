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Земельные участки в Воломинский повят, Польша

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Марки, Польша
Земельные участки 1 комната
Марки, Польша
Комнаты 1
Площадь 675 м²
Этаж 1
Привлекательное предложение о продаже земельного участка, расположенного в Marki. Участок яв…
€128,512
Земельные участки 1 комната в Марки, Польша
Земельные участки 1 комната
Марки, Польша
Комнаты 1
Площадь 1 620 м²
Этаж 1
Участок под застройку площадью 1620 м2 в Marki по ул. Kurpiński возле улицы Brzechwy. Красив…
€312,283
Земельные участки 1 комната в Марки, Польша
Земельные участки 1 комната
Марки, Польша
Комнаты 1
Площадь 2 315 м²
Этаж 1
Три участка, каждый площадью 2134 м2, 2306 м2, 2315 м2 соответственно, общей площадью 6755 м…
€357,005
Земельные участки 1 комната в Марки, Польша
Земельные участки 1 комната
Марки, Польша
Комнаты 1
Площадь 2 306 м²
Этаж 1
Три участка, каждый площадью 2134 м2, 2306 м2, 2315 м2 соответственно, общей площадью 6755 м…
€355,617
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