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Земельные участки в Сважендз, Польша

5 объектов найдено
Земельные участки в Gortatowo, Польша
Земельные участки
Gortatowo, Польша
1 680 м²
€ 94,953
Предметом продажи является привлекательный участок 1680 м2 на ул. Ясинская в Сварзендзе. Рас…
Земельные участки в Gortatowo, Польша
Земельные участки
Gortatowo, Польша
1 472 м²
€ 107,498
Строительный участок для продажи в жилых целях в Кобыльнице, коммуна. Swarzędz. Этот участок…
Земельные участки в Gortatowo, Польша
Земельные участки
Gortatowo, Польша
1 709 м²
€ 86,518
Земельные участки в Bogucin, Польша
Земельные участки
Bogucin, Польша
741 м²
€ 53,857
Земельные участки в Bogucin, Польша
Земельные участки
Bogucin, Польша
761 м²
€ 129,560
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