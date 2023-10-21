Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Польша
  4. Констанцин-Езёрна гмина

Земельные участки в Констанцин-Езёрна гмина, Польша

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Kierszek, Польша
Земельные участки 1 комната
Kierszek, Польша
Комнаты 1
Площадь 3 846 м²
Этаж 1
Земельный участок площадью 3846 м2, ул.  Staszica, Piaseczno.  Продается интересный участок,…
€171,155
Земельные участки в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Земельные участки
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Площадь 20 000 м²
Продается инвестиционный участок под Варшавой в Констанцин-Езёрна. Площадь участка  - 20 000…
€684,621
Realting.com
Перейти