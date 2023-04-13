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Купить земельный участок в Болгарии

92 объекта найдено
Земельные участкив Dyulevo, Болгария
Земельные участки
Dyulevo, Болгария
€ 12,200
Земельные участкив Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
€ 11,000
Земельный участок с видом на озеро 10 минут езды до центра Русе IBG Real Estates рада предл…
Земельные участкив Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
€ 88,000
Регулируемый участок земли всего в 350 м от ближайшего пляжа, Равда IBG Real Estates рада п…
Земельные участкив Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
€ 21,000
Участок ЗЕМЛИ на главной дороге II-21, недалеко от Русе IBG Real Estates рада предложить на…
Земельные участкив Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
€ 345,000
Земельный участок с видом на море, всего в 70 метрах от пляжа в Свети Влас IBG Real Estates…
Земельные участкив Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
€ 18,000
Участок ЗЕМЛИ на асфальтовой дороге в городе Русе IBG Real Estates рада предложить на прода…
Земельные участкив Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
€ 66,000
Регулируемый участок земли всего в 550 м от пляжа, Равда IBG Real Estates рада предложить н…
Земельные участкив Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
€ 24,500
Регулируемый участок земли для продажи, 20 км от моря IBG Real Estates предлагает на продаж…
Земельные участкив Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
€ 12,500
Регулируемый участок земли в 18 км от ближайшего пляжа IBG Real Estates рада предложить это…
Земельные участкив Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
€ 16,500
Регулируемый участок земли в 10 минутах езды от города Русе IBG Real Estates предлагает на …
Земельные участкив Chervena Voda, Болгария
Земельные участки
Chervena Voda, Болгария
940 м²
€ 15,000
Регулируемый участок земли недалеко от города Русе IBG Real Estates предлагает на продажу э…
Земельные участкив Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
€ 4,500
Земельный участок, 5 минут езды до центра Русе IBG Real Estates рада предложить на продажу …
Земельные участкив Mechka, Болгария
Земельные участки
Mechka, Болгария
€ 4,500
Участок с панорамным видом на продажу недалеко от Русе IBG Real Estates предлагает на прода…
Земельные участкив Razgrad, Болгария
Земельные участки
Razgrad, Болгария
€ 5,700
Два соседних участка на продажу 22 минуты езды до Разграда IBG Real Estates предлагает на…
Земельные участкив Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
€ 63,000
8 500 кв.м. РЕГУЛИРОВАННЫЙ участок земли на международной дороге в городе Русе Продается …
Земельные участкив Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
€ 24,000
Регулируемый участок земли 1000 кв.м., в 20 км от СЭО IBG Real Estates предлагает на прод…
Земельные участкив Novachene, Болгария
Земельные участки
Novachene, Болгария
€ 3,500
Недвижимость на продажу возле Никополя и реки Дунай IBG Real Estates предлагает на продажу …
Земельные участкив Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
€ 2,000,000
Земельные участкив Gospodinovo, Болгария
Земельные участки
Gospodinovo, Болгария
€ 195,000
Земельные участкив Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
735 м²
€ 65,000
Участок под дом или семеный отель. Участок в 10 минутах от моря , наличный проект для дома с…
Земельные участкив Panitsovo, Болгария
Земельные участки
Panitsovo, Болгария
€ 18,900
Земельные участкив Izvorishte, Болгария
Земельные участки
Izvorishte, Болгария
€ 23,200
Земельные участкив Troyanovo, Болгария
Земельные участки
Troyanovo, Болгария
82 м²
€ 7,300
Земельные участкив Kosharitsa, Болгария
Земельные участки
Kosharitsa, Болгария
Цена по запросу
Земельные участкив Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
Цена по запросу
Земельные участкив Kosharitsa, Болгария
Земельные участки
Kosharitsa, Болгария
€ 30,900
Земельные участкив Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
14 561 м²
€ 1,383,500
Подготовленный для строительства участок у одного из прекраснейших пляжей болгарского побере…
Земельные участки 2 спальнив Gospodinovo, Болгария
Земельные участки 2 спальни
Gospodinovo, Болгария
3 ванных комнат 136 м²
€ 149,000
Земельные участкив Rusokastro, Болгария
Земельные участки
Rusokastro, Болгария
€ 115,200
Земельные участкив Medovo, Болгария
Земельные участки
Medovo, Болгария
€ 48,000
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