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Виллы в Виареджо, Италия

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3 объекта найдено
Вилла в Виареджо, Италия
Вилла
Виареджо, Италия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Вилла в стиле Либерти в двух шагах от моря Виареджио В самом центре Виареджио, в 100 метрах…
Цена по запросу
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Вилла в Виареджо, Италия
Вилла
Виареджо, Италия
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Элитная вилла изумляет размахом и привлекает своей удивительной многолетней историей – здесь…
Цена по запросу
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Вилла в Виареджо, Италия
Вилла
Виареджо, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла постройки начала прошлого века выполнена в неповторимом стиле либерти и украшена прекр…
$681,478
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