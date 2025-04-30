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Виллы с террасой в Вероне, Италия

Peschiera del Garda
8
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1 объект найдено
Вилла в Lazise, Италия
Вилла
Lazise, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
К продаже предлагается вилла в Венето, которая имеет частичный вид на озеро Гарда. Вилла рас…
$1,01 млн
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Параметры недвижимости в Вероне, Италия

с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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