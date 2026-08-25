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Виллы в Вербано-Кузьо-Оссоле, Италия

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Verbania
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97 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Stresa, Италия
Вилла 4 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 193 м²
PL-PR-C04. Каменный загородный дом с видом на озеро Всего в нескольких минутах от знаменито…
$490 773
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Вилла 6 комнат в Stresa, Италия
Вилла 6 комнат
Stresa, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 855 м²
FP-1547. Престижная старинная вилла в СтрезеПрестижная старинная вилла, расположенная в уник…
$9,35 млн
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Вилла 4 комнаты в Stresa, Италия
Вилла 4 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 174 м²
FP-RIF0075. Прекрасная вилла на озере МаджореОриентация : Юг  Вид на : Визави Внутренний дво…
$525 829
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Вилла 6 комнат в Stresa, Италия
Вилла 6 комнат
Stresa, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 250 м²
MD-280817. Вилла 270 кв.мт, с садом 1500 кв.мт, на первой линииВилла 270 кв.мт, с садом 1500…
$1,05 млн
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Вилла 4 комнаты в Baveno, Италия
Вилла 4 комнаты
Baveno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
PL-PR_C00. Озеро Маджоре. Дом с видом на озероБавено. Вилла на продажу с уникальным и панора…
$724 475
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Вилла в Stresa, Италия
Вилла
Stresa, Италия
Площадь 310 м²
PL-PR_C03. Отдельно стоящий дом на продажу в СтрезеСтреза, отдельно стоящий дом с депендансо…
$993 232
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Вилла 4 комнаты в Stresa, Италия
Вилла 4 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 214 м²
FP-T641. Вилла в Бризино, Стреза, ИталияБризино, частный дом с садом около 798 кв.м. с прекр…
$467 403
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Вилла в Cavandone, Италия
Вилла
Cavandone, Италия
Площадь 540 м²
PL-171019-1. Прекрасная классическая вилла в Вербании в элитной зонеПрекрасная классическая …
$1,52 млн
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Вилла 6 комнат в Belgirate, Италия
Вилла 6 комнат
Belgirate, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 270 м²
FP-T704. Частный дом с прекрасным видом на озероНа холме Бельджирате в зоне Карчёни, частный…
$578 412
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Вилла 5 комнат в Cavandone, Италия
Вилла 5 комнат
Cavandone, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 402 м²
FP-T613. В Вербании, вилла новой постройкиАрхитектуральная структура виллы составляeтся из д…
$1,74 млн
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Вилла 6 комнат в Baveno, Италия
Вилла 6 комнат
Baveno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 395 м²
FP-T706. Старинная вилла, построенная в конце XIX векаСтаринная вилла, построенная в конце X…
$1,93 млн
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Вилла 4 комнаты в Cavandone, Италия
Вилла 4 комнаты
Cavandone, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 216 м²
FP-T380. Вилла в центре ПалланцаВилла построенная в конце 50 годов в центре Палланца, Вербан…
$683 577
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Вилла в Cavandone, Италия
Вилла
Cavandone, Италия
Площадь 300 м²
FP-0116. Окруженная очаровательным садом виллаВ Вербании Палланца, в нескольких шагах от цен…
$3,39 млн
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Вилла 5 комнат в Stresa, Италия
Вилла 5 комнат
Stresa, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 351 м²
FP-2765. Великолепная вилла с видом на озеро МаджореВ Стрезе, район Магоньино (Magognino), в…
$1,99 млн
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Вилла 4 комнаты в Baveno, Италия
Вилла 4 комнаты
Baveno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
FP-Т507. Недавно отреставрированная вилла в БавеноНедавно отреставрированная вилла в Бавено.…
$1,17 млн
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Вилла 6 комнат в Stresa, Италия
Вилла 6 комнат
Stresa, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 513 м²
FP-0113. Роскошная вилла в СтрезеРоскошная вилла на продажу в нескольких минутах ходьбы от ц…
$1,75 млн
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Вилла 4 комнаты в Gignese, Италия
Вилла 4 комнаты
Gignese, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
FP-T452. Вилла 80 годов с прекрасным видом на озеро МаджореВ Джиньезе, с спокойным и приватн…
$630 994
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Вилла 5 комнат в Stresa, Италия
Вилла 5 комнат
Stresa, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
FP-08102015. Великолепная современная вилла на берегу озера МаджореВ Стрезе, великолепная со…
$14,02 млн
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Вилла 6 комнат в Stresa, Италия
Вилла 6 комнат
Stresa, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 530 м²
FP-T973. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » СтрезаВ посёлке Бризино, в тихом жилом р…
$455 718
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Вилла 6 комнат в Stresa, Италия
Вилла 6 комнат
Stresa, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
FP-031216. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » СтрезаНа холме над Стрезой, на Озеро М…
$2,45 млн
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Вилла 3 комнаты в Stresa, Италия
Вилла 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
PL-PR-C02. Каменный дом с видом на озероВ одном из самых красивейших и живописнейших мест оз…
$525 829
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Вилла 6 комнат в Cavandone, Италия
Вилла 6 комнат
Cavandone, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
ISM-060417-16. Отдельно стоящая вилла расположенная на берегу озера Маджоре Отдельно стоящая…
$9,00 млн
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Вилла 6 комнат в Cannobio, Италия
Вилла 6 комнат
Cannobio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 250 м²
IT-300418-3. Вилла на озере Маджоре, в КаннобиоПродается вилла на озере Маджоре, Cannobio. П…
$3,15 млн
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Вилла 3 комнаты в Stresa, Италия
Вилла 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 194 м²
FP-T636. На холме в Стреза в посёлке Сомераро приятный домик с садомНа холме в Стреза в посё…
$338 867
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Вилла 6 комнат в Stresa, Италия
Вилла 6 комнат
Stresa, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 800 м²
FP-T802. Старинная вилла в стиле Либерти в СтрезеСтаринная вилла в стиле Либерти, построенна…
$6,43 млн
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Вилла 6 комнат в Belgirate, Италия
Вилла 6 комнат
Belgirate, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 270 м²
FP-T704. На холме Бельджирате в зоне Карчёни, частный дом с прекрасным видом на озероНа холм…
$467 403
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Вилла 6 комнат в Stresa, Италия
Вилла 6 комнат
Stresa, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
FP-T816. Вилла с бассейном на первом холме СтрезыВилла с бассейном на первом холме Стрезы в …
$759 530
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Вилла 5 комнат в Stresa, Италия
Вилла 5 комнат
Stresa, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 165 м²
FP-T447. Дом расположен в центре городка ЛевоВ Лево, на холме Стрезы, рустико новой постройк…
$455 718
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Вилла 6 комнат в Cavandone, Италия
Вилла 6 комнат
Cavandone, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 670 м²
Sir-250515 . Историческая вилла на берегу Озера МаджореОписание: Историческая вилла, построе…
$7,60 млн
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Вилла 6 комнат в Verbania, Италия
Вилла 6 комнат
Verbania, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 560 м²
IT-300418-4. Вилла на озере Маджоре. Вербания. СунаПродается вилла на озере Маджоре, Verbani…
$8,18 млн
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Параметры недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссоле, Италия

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