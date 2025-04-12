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Жильё в Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Италия

2 объекта найдено
Вилла 31 комната с дорогой в Pontassieve, Италия
Вилла 31 комната с дорогой
Pontassieve, Италия
Число комнат 31
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 33
Площадь 2 000 м²
Расположенная в Понтасьеве, всего в 20 минутах езды от Флоренции, эта великолепная вилла XVI…
$5,26 млн
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Вилла 40 комнат с верандой, с дорогой в Pelago, Италия
Вилла 40 комнат с верандой, с дорогой
Pelago, Италия
Число комнат 40
Площадь 2 755 м²
Утопающая в природе прекрасной Тосканы усадьба, принадлежавшая знатным флорентийским семьям …
$5,36 млн
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Параметры недвижимости в Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Италия

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