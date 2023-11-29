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Италия
Земельные участки
Терни
Земельные участки в Терни, Италия
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15 объектов найдено
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Земельные участки
Терни, Италия
320 000 м²
Земля 32,00 га в пологих и средних холмах с множественными воздействиями и в основном пахотн…
Цена по запросу
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Земельные участки 11 комнат
Терни, Италия
11
510 000 м²
Ссылочный номер: N1125 ( I ) Название недвижимости: Casa Ilo Расположение: в деревне Город: …
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
270 000 м²
Сертифицированная органическая ферма с 18 гектарами земли ( Возможность аннексировать еще 7 …
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
180 000 м²
Полностью ровная местность для сельского хозяйства и размещения с прудами и двумя фермерским…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
450 000 м²
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
400 000 м²
Фермерский дом будет восстановлен в пригороде на двух этажах плюс аксессуары для лофта, смеж…
Цена по запросу
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Земельные участки 14 комнат
Терни, Италия
14
200 000 м²
Сельское туристическое жилье в естественном оазисе 12 га в красивом тихом районе и идеальный…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
30 000 м²
Холмистая страна ок. 3,0 га с оливковыми деревьями с северной ориентацией На земле есть ферм…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
63 000 м²
Земля 6,30 га пахотных земель с оливковой рощей из 56 растений, виноградников и фруктовых са…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
400 000 м²
Земля около 40,00 га в основном пахотная (30,00 га), остальные леса и пастбища. Экспозиция З…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
30 000 м²
Подходящая равнина, передняя дорога, а также для выращивания, даже возможные выставки и прод…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
130 000 м²
13:00 гектаров земли в одном теле в пологих береговых акрах пашни 18:00 и 5:00, где акров леса
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
47 000 м²
Земля площадью около 4,70 га обрабатывается с южной экспозицией, доступ не неудобный положен…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
40 000 м²
Земля площадью около 40 000 квадратных метров частично свободна и частично засажена вишнями
Цена по запросу
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Земельные участки 11 комнат
Терни, Италия
11
180 000 м²
Красивый дом (120 + 120 + чердак) в древнем кирпиче в хорошем состоянии (будет переделана кр…
Цена по запросу
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