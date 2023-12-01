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Квартиры в Шакка, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Шакка, Италия
Квартира 2 спальни
Шакка, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Квартира с панорамным видом на море недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Квартира занимает …
€74,000
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