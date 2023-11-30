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Таунхаусы в San Siro, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico в San Siro, Италия
Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
San Siro, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This new detached villa is located in a hilly and sunny area of San Siro , not far from the …
€580,000
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Параметры недвижимости в San Siro, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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