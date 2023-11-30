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Коммерческая недвижимость в San Siro, Италия

1 объект найдено
Коммерческая 5 спален в Acquaseria, Италия
Коммерческая 5 спален
Acquaseria, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
LD-3580. Продажа агротуризма в окрестностях КомоВ Брианце, в окрестностях озера Комо, выстав…
€14,50 млн
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