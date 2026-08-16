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Коммерческая недвижимость в San Siro, Италия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 700 м² в Acquaseria, Италия
Коммерческое помещение 700 м²
Acquaseria, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
LD-3580. Продажа агротуризма в окрестностях КомоВ Брианце, в окрестностях озера Комо, выстав…
$17,00 млн
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