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Виллы возле озера в Сабаудиях, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Сабаудия, Италия
Вилла
Сабаудия, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …
$3,28 млн
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