Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Сабаудия

Жильё в Сабаудия, Италия

1 объект найдено
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Сабаудия, Италия
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Сабаудия, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …
€2,90 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти