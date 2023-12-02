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Виллы в Rapallo, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Rapallo, Италия
Вилла 5 спален
Rapallo, Италия
Комнаты 6
Площадь 490 м²
VB-11090. Вилла класса люкс в РапаллоВ живописной Лигурии, между морем и горными хребтами Ал…
€2,80 млн
в месяц
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Агентство
Red Feniks
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Вилла 6 спален в Rapallo, Италия
Вилла 6 спален
Rapallo, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Восхитительная вилла с бассейном на очаровательном холме над Рапалло, в 10 минутах от моря и…
€2,70 млн
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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