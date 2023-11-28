Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Земельные участки
  4. Porto Recanati

Земельные участки в Porto Recanati, Италия

2 объекта найдено
Земельные участки в Porto Recanati, Италия
Земельные участки
Porto Recanati, Италия
Площадь 130 000 м²
Земля около 13,00 га на очень нежном холме в доминирующем положении с легким доступом
Цена по запросу
Оставить заявку
Земельные участки в Porto Recanati, Италия
Земельные участки
Porto Recanati, Италия
Площадь 55 000 м²
Земля около 5,50 га на пологом холме с хорошей экспозицией и удобным доступом
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти