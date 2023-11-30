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Дома в Пистоя, Италия

3 объекта найдено
Вилла 5 спален в Ramini, Италия
Вилла 5 спален
Ramini, Италия
Комнаты 6
Площадь 7 020 м²
LD-1143. В провинции Пистойи продается роскошная старинная виллаНедалеко от термальных источ…
€5,20 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Montecatini-Terme, Италия
Вилла 4 спальни
Montecatini-Terme, Италия
Комнаты 5
Площадь 760 м²
LD-0418. Роскошный тосканский дом в МонтекатиниРоскошный тосканский дом в Монтекатини между …
€3,30 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Дом с Spalni в Quarrata, Италия
Дом с Spalni
Quarrata, Италия
Площадь 450 м²
Отремонтированный дом около 340 квадратных метров плюс аксессуары Подвал с различными комнат…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Пистоя, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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