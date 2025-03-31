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Коммерческая недвижимость в Пьомбино, Италия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 150 м² в Пьомбино, Италия
Коммерческое помещение 150 м²
Пьомбино, Италия
Площадь 150 м²
MV-121221W. Виноградник с винодельней в самом прекрасном месте ТосканыГотовый рабочий бизнес…
$2,18 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов