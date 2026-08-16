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Виллы в Пезаро-э-Урбино, Италия

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4 объекта найдено
Вилла 2 комнаты в Tavullia, Италия
Вилла 2 комнаты
Tavullia, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
ARH-180220-4. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноЦена с…
$104,326
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Вилла 6 комнат в Пезаро, Италия
Вилла 6 комнат
Пезаро, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
$2,13 млн
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Вилла в Marotta, Италия
Вилла
Marotta, Италия
Площадь 1 800 м²
BG-CC1100. Красивая вилла не далеко от Адриатического побережья и города МароттаИталия, реги…
$4,39 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 6 комнат в Fano, Италия
Вилла 6 комнат
Fano, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 770 м²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано (Марке), с …
$4,39 млн
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Red Feniks Montenegro
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Параметры недвижимости в Пезаро-э-Урбино, Италия

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