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Виллы в Orbetello, Италия

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Albinia, Италия
Вилла 6 комнат
Albinia, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 792 м²
LD-0735. Продается вилла класса люкс в ОрбетеллоНа юге Тосканы, неподалеку от мыса Монте-Ард…
$2,75 млн
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