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Виллы в Nardo, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata в Nardo, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Nardo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Detached villa on a raised floor, with three entrances. Located near the Four Columns, it ha…
€580,000
в месяц
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Вилла 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Nardo, Италия
Вилла 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Nardo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
We present a detached villa leased in contrada Torsano behind Torre Inserraglio, fenced on e…
€590,000
в месяц
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