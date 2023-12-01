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Виллы в Misano Adriatico, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Misano Adriatico, Италия
Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Misano Adriatico, Италия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
This villa, spread over four floors, is distinguished by its refined elegance and is strateg…
€1,25 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Misano Adriatico, Италия
Вилла 5 спален
Misano Adriatico, Италия
Комнаты 6
Площадь 420 м²
WW-MA01. Вилла с садом и прямым доступом к пляжуМизано (АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ) Вилла с садом и …
€3,30 млн
в месяц
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