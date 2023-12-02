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Виллы в Масса, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Масса, Италия
Вилла
Масса, Италия
Площадь 370 м²
WW-120515. Вилла в Марина-ди-МассаШикарная вилла на первой линии, в Марина ди Масса. Площадь…
€4,55 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Масса, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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