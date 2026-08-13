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Виллы в Массе, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Масса, Италия
Вилла
Масса, Италия
Площадь 370 м²
WW-120515. Вилла в Марина-ди-МассаШикарная вилла на первой линии, в Марина ди Масса. Площадь…
$5,33 млн
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Параметры недвижимости в Массе, Италия

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