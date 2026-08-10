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Жилье в Мантуе, Италия

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8 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Monzambano, Италия
Вилла 5 комнат
Monzambano, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 550 м²
GH-SV00016. Роскошная вилла между холмами и виноградникамиМаленький городок Монзамбано в про…
$2,11 млн
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Дом 10 комнат в Cavriana, Италия
Дом 10 комнат
Cavriana, Италия
Число комнат 10
Площадь 1 500 м²
На изумрудных холмах, всего в 14 км от знаменитого городка Сирмионе, предлагаем к продаже ве…
$678,814
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Дом 30 комнат в Monzambano, Италия
Дом 30 комнат
Monzambano, Италия
Число комнат 30
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 300 м²
Между городками Сирмионе и Пескьера, в южном районе озера Гарда, между изумрудными Моренским…
$3,07 млн
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 8 комнат в Volta Mantovana, Италия
Пентхаус 8 комнат
Volta Mantovana, Италия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
In the heart of Volta Mantovana, in a privileged location granting access to all amenities, …
$598,889
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Вилла 10 комнат в Ponti sul Mincio, Италия
Вилла 10 комнат
Ponti sul Mincio, Италия
Число комнат 10
Площадь 120 000 м²
В очень тихом и спокойном месте, мы предлагаем к продаже сельскохозяйственное поместье, окру…
$2,41 млн
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Квартира 11 комнат в Castelnuovo, Италия
Квартира 11 комнат
Castelnuovo, Италия
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
$544,146
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Вилла 6 комнат в Castiglione delle Stiviere, Италия
Вилла 6 комнат
Castiglione delle Stiviere, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дезенцано дель Гарда. Вилла, построенная по последним передовым технологиям находится в спок…
$480,644
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Квартира 5 комнат в Solferino, Италия
Квартира 5 комнат
Solferino, Италия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Away from the hustle and bustle of the cities, but at the same time close to communication r…
$469,695
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Параметры недвижимости в Мантуе, Италия

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