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Жильё в Мантуя, Италия

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8 объектов найдено
Дом 10 комнат в Cavriana, Италия
Дом 10 комнат
Cavriana, Италия
Комнаты 10
Площадь 1 500 м²
На изумрудных холмах, всего в 14 км от знаменитого городка Сирмионе, предлагаем к продаже ве…
€620,000
в месяц
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Дом 8 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Monzambano, Италия
Дом 8 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Monzambano, Италия
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 300 м²
Между городками Сирмионе и Пескьера, в южном районе озера Гарда, между изумрудными Моренским…
€2,80 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни в Monzambano, Италия
Вилла 4 спальни
Monzambano, Италия
Комнаты 5
Площадь 550 м²
GH-SV00016. Роскошная вилла между холмами и виноградникамиМаленький городок Монзамбано в про…
€1,80 млн
в месяц
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Языки общения: English, Русский
Вилла 10 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Ponti sul Mincio, Италия
Вилла 10 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Ponti sul Mincio, Италия
Комнаты 10
Площадь 120 000 м²
В очень тихом и спокойном месте, мы предлагаем к продаже сельскохозяйственное поместье, окру…
€2,20 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Castiglione delle Stiviere, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Castiglione delle Stiviere, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дезенцано дель Гарда. Вилла, построенная по последним передовым технологиям находится в спок…
€439,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Solferino, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Solferino, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Away from the hustle and bustle of the cities, but at the same time close to communication r…
€429,000
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Volta Mantovana, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Volta Mantovana, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
In the heart of Volta Mantovana, in a privileged location granting access to all amenities, …
€547,000
в месяц
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Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Asola, Италия
Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Asola, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
€497,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Мантуя, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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