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Квартиры в Мантуя, Италия

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Solferino, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Solferino, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Away from the hustle and bustle of the cities, but at the same time close to communication r…
€429,000
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Volta Mantovana, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Volta Mantovana, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
In the heart of Volta Mantovana, in a privileged location granting access to all amenities, …
€547,000
в месяц
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Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Asola, Италия
Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Asola, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
€497,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Мантуя, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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