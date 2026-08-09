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Коммерческая недвижимость в Мачерате, Италия

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9 объектов найдено
Коммерческое помещение 350 м² в San Ginesio, Италия
Коммерческое помещение 350 м²
San Ginesio, Италия
Площадь 350 м²
В красивом панорамном месте на окраине села, Это жилье находится в отличном состоянии ( Пост…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 200 м² в Caldarola, Италия
Коммерческое помещение 200 м²
Caldarola, Италия
Площадь 200 м²
Типичный ресторан с двухкомнатной кухней в историческом здании вдоль SS 77
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 160 м² в Мачерата, Италия
Коммерческое помещение 160 м²
Мачерата, Италия
Число комнат 6
Площадь 160 м²
Большая квартира теперь используется как кабинет врача на первом этаже исторического здания,…
$290,656
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TekceTekce
Коммерческое помещение 500 м² в San Severino Marche, Италия
Коммерческое помещение 500 м²
San Severino Marche, Италия
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Медицинский центр внутри торгового центра Несколько дисциплин уже действуют и другие на откр…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 170 м² в Camerino, Италия
Коммерческое помещение 170 м²
Camerino, Италия
Число комнат 7
Площадь 170 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 250 м² в San Severino Marche, Италия
Коммерческое помещение 250 м²
San Severino Marche, Италия
Число комнат 9
Площадь 250 м²
Ссылочный номер: N602Название недвижимости: Casa Chigi IIРасположение: в странеГород / Город…
$58,131
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Отель 600 м² в Borgo Pintura, Италия
Отель 600 м²
Borgo Pintura, Италия
Число комнат 16
Площадь 600 м²
Ссылочный номер: N1485Название недвижимости: Casa MisticaРасположение: в странеГород / Город…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 240 м² в Urbisaglia, Италия
Коммерческое помещение 240 м²
Urbisaglia, Италия
Площадь 240 м²
Земельный участок площадью 3600 квадратных метров со застроенной частью здания площадью 240 …
Цена по запросу
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Отель 3 000 м² в Porto Recanati, Италия
Отель 3 000 м²
Porto Recanati, Италия
Число комнат 55
Площадь 3 000 м²
Дом рядом с центром с садом и небольшой церковной структурой в отличном состоянии из кирпича…
Цена по запросу
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