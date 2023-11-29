Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Коммерческая
  4. Мачерата

Коммерческая недвижимость в Мачерата, Италия

1 объект найдено
Коммерческая в Morichella, Италия
Коммерческая
Morichella, Италия
Площадь 350 м²
В красивом панорамном месте на окраине села, Это жилье находится в отличном состоянии ( Пост…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти