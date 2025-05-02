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Виллы с террасой в Лукке, Италия

Unione dei comuni della Versilia
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2 объекта найдено
Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
К продаже предлагается элегантная и просторная вилла в Италии, расположенная в Форте-дей-Мар…
$2,26 млн
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Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
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$3,38 млн
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Параметры недвижимости в Лукке, Италия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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