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Виллы в Лоано, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Лоано, Италия
Вилла 4 комнаты
Лоано, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
AS-VAH-180. Вилла в Лоано с видом на мореВилла находится в городе Лоано, на возвышенном мест…
$1,82 млн
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Вилла в Лоано, Италия
Вилла
Лоано, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Отдельная четырехуровневая вилла в Боргетто-Санто-Спирито. Главный вход находится на первом…
$1,15 млн
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