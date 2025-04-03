Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Фолиньо
  4. Жилая

Жильё в Фолиньо, Италия

1 объект найдено
Вилла 21 комната в Фолиньо, Италия
Вилла 21 комната
Фолиньо, Италия
Число комнат 21
Площадь 700 м²
Прекрасно отремонтированная вилла конца 19 века. Парк площадью 8000 м2 с высокими деревьями …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов