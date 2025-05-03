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Виллы с гаражом в Эмилии-Романье, Италия

Unione Alto Ferrarese
8
Cento
8
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1 объект найдено
Вилла в Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$2,83 млн
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Параметры недвижимости в Эмилии-Романье, Италия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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