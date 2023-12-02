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Таунхаусы в Desenzano del Garda, Италия

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
В нескольких шагах от исторического центра города Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем часть …
€1,45 млн
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Desenzano del Garda, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
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€449,000
в месяц
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