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Шале с видом на горы в Comunita territoriale della Val di Fiemme, Италия

1 объект найдено
Шале 5 спален в Предаццо, Италия
Шале 5 спален
Предаццо, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Продается вилла, расположенная в посёлке Валь-ди-Фьемме, в живописном, солнечном месте, с па…
$790,795
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Параметры недвижимости в Comunita territoriale della Val di Fiemme, Италия

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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