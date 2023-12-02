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Шале в Comunita delle Giudicarie, Италия

Шале В архив
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1 объект найдено
Шале 7 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Pinzolo, Италия
Шале 7 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Pinzolo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
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€1,30 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Comunita delle Giudicarie, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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