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Шале с террасой в Comunita delle Giudicarie, Италия

1 объект найдено
Шале 7 спален в Pinzolo, Италия
Шале 7 спален
Pinzolo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
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$1,47 млн
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Параметры недвижимости в Comunita delle Giudicarie, Италия

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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