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Дома в Cisterna di Latina, Италия

1 объект найдено
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Cisterna di Latina, Италия
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Cisterna di Latina, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Эксклюзивная вилла находится в Чистерна-ди-Латина, в 50 км от Рима. Виллу окружает большой ч…
€650,000
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