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Виллы в Cerea, Италия

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1 объект найдено
Вилла 21 спальня в Cerea, Италия
Вилла 21 спальня
Cerea, Италия
Комнаты 26
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 300 м²
Очаровательный комплекс недвижимости, расположенный недалеко от Вероны, включает в себя: Ве…
€4,00 млн
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