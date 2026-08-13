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Жилье в Cerea, Италия

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1 объект найдено
Вилла 26 комнат в Cerea, Италия
Вилла 26 комнат
Cerea, Италия
Число комнат 26
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 300 м²
Очаровательный комплекс недвижимости, расположенный недалеко от Вероны, включает в себя: Ве…
$4,38 млн
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