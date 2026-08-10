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Жилье в Чечина, Италия

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квартиры
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8 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Чечина, Италия
Вилла 6 комнат
Чечина, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 300 м²
KK-CS156. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км/ автострада- 7км/ аэропорт…
$4,10 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 4 комнаты в Чечина, Италия
Вилла 4 комнаты
Чечина, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 310 м²
CA-1581-PI. Новая элегантная вилла с бассейном в Чечина. Ливорно. ТосканаЭксклюзивная вилла…
$1,88 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 4 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Тосколано-Мадерно, в тихом жилом районе и с видом на озеро, в нескольких минутах от всей инф…
$388,676
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Погруженный в великолепную атмосферу гольф-клуба Bogliaco Golf Club, в самом изысканном райо…
$279,190
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Квартира 2 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от Go…
$213,498
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Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 74 м²
В потрясающей обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от…
$284,664
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Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от Go…
$271,526
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Квартира 2 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в двух шагах от Golf Bog…
$197,075
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