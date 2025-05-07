Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Катандзаро
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Катандзаро, Италия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Montauro, Италия
Вилла
Montauro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Живописная вилла в Калабрии расположена на возвышенности с панорамным видом на Ионическое по…
$527,361
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Катандзаро, Италия

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти