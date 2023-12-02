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Виллы в Катандзаро, Италия

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Montauro, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Montauro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Живописная вилла в Калабрии расположена на возвышенности с панорамным видом на Ионическое по…
€465,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Curinga, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Curinga, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
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€320,000
в месяц
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Staletti, Италия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Staletti, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Великолепная вилла Villa Carito находится в Копанелло (Калабрия), в окружении элитных вилл. …
€1,50 млн
в месяц
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Вилла 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Montauro, Италия
Вилла 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Montauro, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Вилла A14 находятся в резиденции Серра-ди-Маре, которая расположена в городке Сталетти, живо…
€165,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Катандзаро, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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