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Виллы с бассейном в Катандзаро, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Montauro, Италия
Вилла
Montauro, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Вилла A14 находятся в резиденции Серра-ди-Маре, которая расположена в городке Сталетти, живо…
$187,128
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Параметры недвижимости в Катандзаро, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
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