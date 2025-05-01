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Жильё в Carate Urio, Италия

1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Carate, Италия
Вилла 8 комнат
Carate, Италия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
В престижном месте на озере Комо, в знаменитой деревне Карате Урио, мы представляем полность…
$2,16 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Carate Urio, Италия

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