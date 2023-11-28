Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Campagnano di Roma

Жильё в Campagnano di Roma, Италия

1 объект найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Campagnano di Roma, Италия
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Campagnano di Roma, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Вилла в Лацио расположенная в Кампаньано-ди-Рома недалеко от озера Браччано. На территории в…
€925,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти