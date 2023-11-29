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Пентхаусы в Бордигера, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Бордигера, Италия
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бордигера, Италия
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Роскошный апартамент расположен в Бордигере, Лигурия. Здание оснащено лифтом. Дом окружен са…
€1,80 млн
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