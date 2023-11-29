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Виллы в Бергамо, Италия

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5 объектов найдено
Вилла 5 спален в Бергамо, Италия
Вилла 5 спален
Бергамо, Италия
Комнаты 6
Площадь 900 м²
VB-11102. Вилла Fray в центре БергамоБергамо, в двух минутах от исторического центра, шикарн…
€4,50 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Бергамо, Италия
Вилла 5 спален
Бергамо, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
На холмах Бергамо, недалеко от Верхнего города, великолепная вилла с прекрасным видом, в тих…
€1,70 млн
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Аталанта
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Вилла 10 спален в Бергамо, Италия
Вилла 10 спален
Бергамо, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 600 м²
Особняк расположен на холмах Сенате, недалеко от знаменитых винных погребов Москато ди Сканц…
€3,40 млн
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Аталанта
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Вилла 8 спален в Villongo, Италия
Вилла 8 спален
Villongo, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 200 м²
Изысканная старинная вилла, окруженная большим парком площадью 12 000 квадратных метров, рас…
€2,20 млн
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Аталанта
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Вилла 4 спальни в Villongo, Италия
Вилла 4 спальни
Villongo, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Эта независимая вилла с современным дизайном расположена на холме с панорамным видом на озер…
€2,60 млн
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Аталанта
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Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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