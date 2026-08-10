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Виллы в Бергамо, Италия

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1 объект найдено
Вилла 20 комнат в Tavernola Bergamasca, Италия
Вилла 20 комнат
Tavernola Bergamasca, Италия
Число комнат 20
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 23 500 м²
Количество этажей 2
Усадебный дом 18-го века с эксклюзивным ботаническим садом и видом на Монте-Исола - озеро Из…
$3,78 млн
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